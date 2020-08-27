Стало известно, сколько денег потеряла Россия из-за коронавируса

Потери некоторых отраслей российской экономики за первые шесть месяцев составили 3,7 триллиона рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За исключением госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, нефинансового сектора, потери остальных отраслей российской экономики за первые шесть месяцев составили 3,7 триллиона рублей. Виной этому стала пандемия коронавируса, которая парализовала несколько сфер бизнеса. Об этом говорится в отчете Ростата.

«Потери остальных отраслей экономики за первые шесть месяцев составили 3,7 триллиона рублей», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на отчет ведомства. В ведомстве отметили, что среди этой суммы 2,2 триллиона недополученной прибыли и 1,5 триллиона дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, сальдированный финансовый результат (совокупная прибыль минус общий убыток) составил 4,3 трлн рублей. За первые шесть месяцев прошлого года этот показатель был на уровне восьми трлн рублей. Совокупная прибыль равняется семи триллионам рублей, убыток — 2,7 триллиона.

Кроме того, уменьшилось количество предприятий, способных генерировать прибыль. По данным Росстата, общая доля прибыльных компаний составила 64,7%, убыточных — 35,3%. В прошлом году было 68,6% и 31,4% соответственно.

Ранее сообщалось, что российский сегмент онлайн-торговли смог привлечь нового потребителя во время пандемии коронавируса. Во время самоизоляции услугами площадок воспользовались не менее 10 млн клиентов, что ускорило рост индустрии, передает агентство Nation News. А специалисты Economist Intelligence Unit (EIU) при анализе скорости выхода из кризиса отнесли Россию к типу стран, восстановление которых в результате эпидемии коронавируса будет медленным, пишет VSE42.ru.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.