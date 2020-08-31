31 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 1 сентября. Устав региона будут менять, на хлебозаводе в Екатеринбурге произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по триатлону в WorldClass. Екатеринбург, велотренажеры, фитнес
В области разрешены групповые занятия в фитнес-клубах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор поменяет Устав — фитнес-клубы смогут проводить групповые занятия — на екатеринбургском хлебокомбинате произошел пожар — полиция накрыла наркосеть. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

В области поменяется Устав

В области расширят работу фитнес-центров

  • Губернатор Евгений Куйвашев ослабил санитарные меры для фитнес-клубов. С 1 сентября разрешаются индивидуальные занятия с инструктором, а также групповые, в количестве не более 20 человек.

На хлебокомбинате произошел пожар

  • В Екатеринбурге произошел пожар на хлебокомбинате «СМАК». По информации МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метра, было эвакуировано 250 человек.

Силовики выявили наркоторговцев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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