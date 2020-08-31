В области разрешены групповые занятия в фитнес-клубах
Губернатор поменяет Устав — фитнес-клубы смогут проводить групповые занятия — на екатеринбургском хлебокомбинате произошел пожар — полиция накрыла наркосеть. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:
В области поменяется Устав
- Губернатор региона Евгений Куйвашев рассматривает два варианта изменения Устава Свердловской области. Изменения могут быть внесены поправками либо будет запущена процедура утверждения нового.
В области расширят работу фитнес-центров
- Губернатор Евгений Куйвашев ослабил санитарные меры для фитнес-клубов. С 1 сентября разрешаются индивидуальные занятия с инструктором, а также групповые, в количестве не более 20 человек.
На хлебокомбинате произошел пожар
- В Екатеринбурге произошел пожар на хлебокомбинате «СМАК». По информации МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метра, было эвакуировано 250 человек.
Силовики выявили наркоторговцев
- Полиция Свердловской области ликвидировала интернет-магазин по торговле наркотиками. Силовики обнаружили 36 тайников и склад в гараже, где хранились запрещенные вещества.
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