Ефремов получил первую передачу в СИЗО. Что в ней

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Спектакль
Ефремов 8 сентября уже смотрел футбол с сокамерниками в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, получил первую передачу в СИЗО, в которой были сигареты, чай и сахар. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Утром ему уже отправили передачку: вчера он просил передать ему сигареты, чай и сахар», — цитирует ТАСС Литвинович. По ее словам, Ефремов во вторник, 8 сентября, уже смотрел футбол с сокамерниками.

Кроме этого, у актера есть возможность посещать спортзал за 300—400 рублей. Литвинович добавила, что Ефремов чувствует себя нормально. Жалоб от артиста не поступало.

Ефремова приговорили к семи годам и десяти с половиной месяцам колонии общего режима за ДТП, которое он устроил в центре Москвы, передает RT. Также суд взыскал с артиста 800 тысяч рублей в качестве компенсации семье погибшего Сергея Захарова. Защита Ефремова обжаловала приговор, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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