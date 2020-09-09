На тагильскую оппозиционерку напали наемники ее конкурента

Неизвестных застукали за порчей агитации «яблочницы»

В составе группы напавших на кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы от «Яблока» Надежды Журавлевой были сотрудники ФОК «Президентский». Об этом сообщил пресс-секретарь регионального отделения партии Артур Сафин.

Он напомнил, что директором ФОКа является конкурент Журавлевой на выборах — единоросс Александр Долгоруков. В избирательном штабе оппозиционерки по видеозаписи узнали сотрудницу отдела кадров учреждения Галину Слободчикову. «В составе группы из пяти человек она участвовала в уничтожении агитационных материалов кандидата в депутаты Нижнетагильской гордумы Надежды Журавлевой. Напомню, при попытке записать эту группу на видео, Журавлева и ее муж подверглись нападению и были вынуждены обратиться за медицинской помощью», — рассказал Артур Сафин.

Накануне Журавлева и ее муж застали группу из 5 человек за уничтожением агитации «яблочницы». После того, как кандидат попыталась записать их действия на видео, неизвестные выбили камеру из ее рук, а мужу нанесли многочисленные ушибы лица. Супруги обратились за медицинской помощью. Представители «Яблока» подали заявление в полицию. Кроме того, они намерены обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву.

Получить комментарий Александра Долгорукова на момент публикации не удалось. В пресс-службе управления МВД России по Нижнему Тагилу URA.RU сообщили, что по заявлению кандидата в депутаты Надежды Журавлевой сотрудники отдела полиции №16 организовали проверку.

В одной из нападавших опознали сотрудницу ФОК «Президентский» Галину Слободчикову Артур Сафин, Facebook