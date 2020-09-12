Сегодня, 13 сентября, — 277-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 187-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 287 675 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 940 475. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 989 414 пациентам (+233 037), жертвами вируса стали 930 348 человек (+4 954).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 6 676 601 американцу. Следом по этому показателю идут Индия (4 751 788) и Бразилия (4 315 858). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 057 362.
Вакцина и лекарство
Избежать побочных эффектов российской вакцины от коронавируса невозможно, сообщил URA.RU бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов. По словам профессора, после вакцинации, как правило, у человека поднимается температура, которую нужно просто перетерпеть.
При разработке западных вакцин, в отличие от российских аналогов, ориентир делается на исключительно новые, не доказавшие свою эффективность технологии и платформы. Отечественный препарат, в свою очередь, создается на основе проверенных аденовирусных векторов человека. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Коронавирус в России
За прошедшие сутки количество вылечившихся от COVID-19 россиян впервые за долгое время оказалось ниже числа заболевших. Из больниц выписались на 306 человек меньше, чем днем ранее, сообщил федеральный оперативный штаб.
Минобрнауки страны доложило о ситуации в российских вузах. По данным ведомства, после начала учебного года в университетах не было обнаружено вспышек заболевания коронавирусом. Зафиксированы лишь единичные случаи заражения, поэтому дополнительных мер и рекомендаций пока не требуется, уверен министр Валерий Фальков.
Врач Александр Мясников объяснил свои слова о том, что россияне должны радоваться росту заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что распространение COVID-19 в бессимптомной и легкой формах является естественным путем
Коронавирус в мире
Во Франции зафиксировано
Минздрав США
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