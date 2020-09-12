По итогам выборов «ЕР» расширила свое представительство в думе Махнево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикер думы поселка городского типа Махнево Игорь Авдеев не смог переизбраться на новый депутатский срок, сообщили URA.RU сразу несколько источников, знакомых с ходом подсчета голосов. При этом «Единая Россия» по итогам выборов сумела расширить свое представительство в гордуме, добавляют инсайдеры. Явка в Махнево составила 50,8%.

«Авдеев проиграл в третьем округе представителю „Справедливой России“ Андрею Бузаню», — поделился собеседник URA.RU. Эту информацию в разговоре с агентством подтвердил сам Авдеев. Известно, что представители «Единой России» уступили еще два округа, один из которых — пятый, где победу, по неофициальным сведениям, одержала Нина Парфенова из КПРФ. Таким образом, единороссам удалось получить семь мандатов из десяти.

В Нижнем Тагиле победу одержал промэрский кандидат Александр Долгоруков («Единая Россия»), основным конкурентом которого была Надежда Журавлева (партия «Яблоко»), добавляют источники, ознакомленные с промежуточными результатами голосования. Всего же, по неофициальным данным, из разыгрываемых 24 мандатов в думах свердловских городов «Единой России» досталось 21 место.

Также, по информации URA.RU, на довыборах в заксобрание по Краснотурьинскому округу победу одержал мэр Ивделя Петр Соколюк, выдвигавшийся от «ЕР».