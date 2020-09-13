Названа болезнь, способная защитить от тяжелой формы коронавируса

Аллергическая астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Об этом журналистам рассказал академик РАН Александр Караулов.
«Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. <…>. Астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный», — сказал Караулов в интервью газете «Известия». Возможно, по его словам, именно такая особенность организма может защитить человека от тяжелого течения болезни и летального исхода.
Также собеседник издания отметил, что далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела даже при наличии положительного теста и характерных симптомов коронавируса. Кроме того, если защитные белки и присутствуют в организме, у большой части пациентов (около 40%) они не нейтрализуют COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в