13 сентября 2020

Названа болезнь, способная защитить от тяжелой формы коронавируса

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Астма способна защитить организм от тяжелой формы COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Аллергическая астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Об этом журналистам рассказал академик РАН Александр Караулов.

«Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. <…>. Астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный», — сказал Караулов в интервью газете «Известия». Возможно, по его словам, именно такая особенность организма может защитить человека от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Также собеседник издания отметил, что далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела даже при наличии положительного теста и характерных симптомов коронавируса. Кроме того, если защитные белки и присутствуют в организме, у большой части пациентов (около 40%) они не нейтрализуют COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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