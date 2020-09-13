Новая партия неожиданно прорвалась в челябинское заксобрание

Лидер челябинских «зеленых» Михаил Махов получил шанс попасть в областной парламент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Партия «Зеленая альтернатива», выпавшая из числа прошедших 5-процентный барьер на выборах в заксобрание Челябинской области, снова вернулась в список победителей. Таковы итоги подсчета бюллетеней на семь часов утра.

По итогам обработки 98,7% протоколов УИК, «зеленые» получили 5,34%. Также в число победителей по спискам вошли «Единая Россия» — 42,64%, «Справедливая Россия» — 14,77%, КПРФ — 11,86%, ЛДПР 11,31% и «Партия пенсионеров» — 5,70%. Остались за бортом партии «За правду» (2,08%), «Партия Роста»(1,69%) и «Родина» — 0,72%.

«Следует заметить, что речь идет о предварительных итогах голосования. Подсчет голосов еще продолжается, и цифры могут измениться», — подчеркнул в разговоре с URA.RU глава облизбиркома Сергей Обертас.

В Челябинской области 13 сентября завершились выборы депутатов ЗСО и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. В ходе трехдневной кампании было распределено 3,1 тыс. мандатов, а глава региона Алексей Текслер получил от Дмитрия Медведева предложение возглавить региональное отделение «Единой России».