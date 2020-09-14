Компанию пермского олигарха наказали за запрещенную информацию

Кузяев (слева) является президентом «ЭР-Телеком Холдинг» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», президентом которого является пермский бизнесмен Андрей Кузяев, оштрафовано. Оператора связи признали виновным в совершении административного правонарушения, рассказали в пресс-службе Индустриального района Перми.

В суде пояснили, что телеком-компания не ограничила доступ пользователей интернет-сети к информации, запрещенной к распространению на территории РФ. «АО ЭР-Телеком Холдинг» не предприняло все необходимые меры для соблюдения закона «О связи». В результате пользователи интернет-сетей получили доступ к экстремистским сайтам и сайтам из категории авторских прав», — сообщили в суде.

Там уточнили, что запрещенная к распространению информация оказалась доступной на восьми интернет-ресурсах. Оператор связи был признан виновным по ст. 13.34 КоАП РФ и оштрафован на сумму 50 000 рублей. Постановление, вынесенное мировым судьей судебного участка № 1 Индустриального района, вступило в силу.

Кузяев является президентом «ЭР Телеком Холдинг». В 2020 году он занял 175 место в списке Forbes. Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов.