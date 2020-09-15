15 сентября 2020
14 сентября 2020

Коронавирус в ХМАО поражает все больше территорий. СТАТИСТИКА

© Служба новостей «URA.RU»
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Относительно спокойно сейчас только в Когалыме, а также в Нижневартовском и Березовском районах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО расширилась территория, инфицированная COVID-19. За минувшие сутки только в трех из 22 муниципальных образованиях не нашли больных коронавирусом — в Березовском и Нижневартовском районах и Когалыме. Общее количество зараженных за сутки — 83 человека в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания, у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 человек зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях заражения. По 3 случая инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Второй день подряд лидером по числу зараженных остается Ханты-Мансийск. В два с половиной раза меньше заболевших в Сургуте. В остальных муниципалитетах менее десяти новых заболевших. Общая картина инфицирования выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Сургут — 10;
  • Нефтеюганск — 8;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Урай — 6;
  • Советский район — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Нягань — 3;
  • Нижневартовск — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Покачи — 1;
  • Белоярский район — 1;
  • Радужный — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Мегион — 1;
  • Югорск — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Нефтеюганский район — 1.

Всего: 83

?По информации департамента здравоохранения ХМАО, состояние 31 пациента оценивается как тяжелое, 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество медицинских работников, больных коронавирусом. А судя по опросам заразившихся COVID-19 людей, инфекция распространяется активней всего в местах общего пользования, в том числе в больницах и поликлиниках.

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