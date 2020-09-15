В ХМАО расширилась территория, инфицированная COVID-19. За минувшие сутки только в трех из 22 муниципальных образованиях не нашли больных коронавирусом — в Березовском и Нижневартовском районах и Когалыме. Общее количество зараженных за сутки — 83 человека в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания, у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 человек зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях заражения. По 3 случая инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Второй день подряд лидером по числу зараженных остается Ханты-Мансийск. В два с половиной раза меньше заболевших в Сургуте. В остальных муниципалитетах менее десяти новых заболевших. Общая картина инфицирования выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 26;
- Сургут — 10;
- Нефтеюганск — 8;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Урай — 6;
- Советский район — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Нягань — 3;
- Нижневартовск — 2;
- Сургутский район — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Покачи — 1;
- Белоярский район — 1;
- Радужный — 1;
- Лангепас — 1;
- Мегион — 1;
- Югорск — 1;
- Кондинский район — 1;
- Нефтеюганский район — 1.
Всего: 83
?По информации департамента здравоохранения ХМАО, состояние 31 пациента оценивается как тяжелое, 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество медицинских работников, больных коронавирусом. А судя по опросам заразившихся COVID-19 людей, инфекция распространяется активней всего в местах общего пользования, в том числе в больницах и поликлиниках.
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