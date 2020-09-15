Относительно спокойно сейчас только в Когалыме, а также в Нижневартовском и Березовском районах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО расширилась территория, инфицированная COVID-19. За минувшие сутки только в трех из 22 муниципальных образованиях не нашли больных коронавирусом — в Березовском и Нижневартовском районах и Когалыме. Общее количество зараженных за сутки — 83 человека в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания, у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 человек зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях заражения. По 3 случая инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Второй день подряд лидером по числу зараженных остается Ханты-Мансийск. В два с половиной раза меньше заболевших в Сургуте. В остальных муниципалитетах менее десяти новых заболевших. Общая картина инфицирования выглядит так:

Ханты-Мансийск — 26;

Сургут — 10;

Нефтеюганск — 8;

Ханты-Мансийский район — 6;

Урай — 6;

Советский район — 5;

Октябрьский район — 5;

Нягань — 3;

Нижневартовск — 2;

Сургутский район — 2;

Пыть-Ях — 2;

Покачи — 1;

Белоярский район — 1;

Радужный — 1;

Лангепас — 1;

Мегион — 1;

Югорск — 1;

Кондинский район — 1;

Нефтеюганский район — 1.

Всего: 83

?По информации департамента здравоохранения ХМАО, состояние 31 пациента оценивается как тяжелое, 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество медицинских работников, больных коронавирусом. А судя по опросам заразившихся COVID-19 людей, инфекция распространяется активней всего в местах общего пользования, в том числе в больницах и поликлиниках.