Екатеринбург может остаться без батутов и уличных туалетов

Летние аттракционы превращают центр Екатеринбурга в подобие курортного городка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти наведут порядок в работе стихийных летних аттракционов и мобильных общественных туалетов. Как сообщил URA.RU источник в министерстве по управлению госимуществом, ведомство готовит новый порядок размещения таких объектов в общественных местах. Из-за нововведений с екатеринбургской Плотинки и из городских скверов могут пропасть летние батуты.

«В настоящее время для размещения объекта … не требуется принимать решения о предоставлении [участка], заключать договоры аренды либо соглашения о сервитуте, использование земли осуществляется на безвозмездной основе», — гласит текст пояснения к проекту постановления МУГИСО. Для размещения «ряда наиболее коммерчески привлекательных объектов» (а именно — сезонных аттракционов, передвижных цирков и так далее) будет предусмотрено проведение аукционов. По мнению чиновников, это создаст равные и конкурентные условия для всех заинтересованных лиц. Предпринимателям предстоит платить арендную плату, при этом она будет равна величине арендных платежей за землю, применяемых в Свердловской области с 2011 года.

Под действие нового положения попадут и те предприниматели, которые уже заключили договор аренды с МУГИСО, правда, ретроспективного перерасчета им опасаться не стоит — новые условия вступят в силу с момента принятия постановления. 24 сентября будет закончен предварительный этап оценки регулирующего воздействия документа, после чего проект опубликуют для публичного обсуждения.