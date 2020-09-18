Пользователи интернета раскритиковали певцов и клип, в котором они снялись в поддержку Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды российской эстрады снялись в клипе «Любимую не отдают», снятый в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В социальных сетях досталось всем: пользователи высмеяли личную жизнь артистов, Лукашенко сравнили с Гитлером, а также раскритиковали видеоряд клипа.

Видеоролик «Любимую не отдают» в поддержку президента республики появился на YouTube-канале белорусской группы «Аура». Название песни — это цитата Лукашенко, которую он произнес во время президентской кампании. «За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают», — сказал тогда политик. В клипе снялись белорусские музыканты — Руслан Алехно, сестры Груздевы, Алена Ланская, Жанет и другие. Компанию им составили Николай Басков, Филипп Киркоров, Анита Цой, Денис Майданов, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Владимир Громов и Наталия Москвина. Под видеороликом закрыты комментарии, а также отключена возможность оценить клип.

Интернет-пользователи высмеяли личную жизнь артистов. А некоторые задались вопросом, почему в клипе в поддержку президента Беларуси снялись российские звезды.

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Некоторые сравнили Беларусь с любимой женщиной, которая страдает от домашнего насилия. Самого Лукашенко назвали психом и даже сравнили его с Адольфом Гитлером.

«Любимую ВЛАСТЬ не отдают» российские простиАртисты спели за Таракана! Если бы был 1941 год... наши бы и в Берлин поехали петь перед Гитлером... а что? Что такого, да Филипп и Коля!? https://t.co/du4COhWTdE — Илья Т (@itrepykhalin) September 18, 2020

Вообще, конечно, всё это «любимую не отдают» — про насильственное удержание. Любимая сама решает, что ей делать. А если псих не может смириться с отказом, избивает и угрозами заставляет любимую остаться, то его надо ловить и отправлять в тюрьму. Ну или на лечение. — Таня Барышникова ????????? (@sarcazmator) September 18, 2020

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Есть и те, кто попытался абстрагироваться от политического подтекста клипа и оценить клип с визуальной точки зрения. Большие вопросы были и к видеоряду.

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Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. За день до них несколько российских аристов отказались от выступлений в республике. Концерты отменили Леонид Агутин, Григорий Лепс, Александр Панайотов, группа «Кар-Мэн» и другие, передает телеканал 360. По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко. С того дня и до сих пор в республике проходят акции протеста.