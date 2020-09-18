Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды российской эстрады снялись в клипе «Любимую не отдают», снятый в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В социальных сетях досталось всем: пользователи высмеяли личную жизнь артистов, Лукашенко сравнили с Гитлером, а также раскритиковали видеоряд клипа.
Видеоролик «Любимую не отдают» в поддержку президента республики появился на
Интернет-пользователи высмеяли личную жизнь артистов. А некоторые задались вопросом, почему в клипе в поддержку президента Беларуси снялись российские звезды.
Некоторые сравнили Беларусь с любимой женщиной, которая страдает от домашнего насилия. Самого Лукашенко назвали психом и даже сравнили его с Адольфом Гитлером.
«Любимую ВЛАСТЬ не отдают» российские простиАртисты спели за Таракана! Если бы был 1941 год... наши бы и в Берлин поехали петь перед Гитлером... а что? Что такого, да Филипп и Коля!? https://t.co/du4COhWTdE— Илья Т (@itrepykhalin) September 18, 2020
Вообще, конечно, всё это «любимую не отдают» — про насильственное удержание. Любимая сама решает, что ей делать. А если псих не может смириться с отказом, избивает и угрозами заставляет любимую остаться, то его надо ловить и отправлять в тюрьму. Ну или на лечение.— Таня Барышникова ????????? (@sarcazmator) September 18, 2020
Есть и те, кто попытался абстрагироваться от политического подтекста клипа и оценить клип с визуальной точки зрения. Большие вопросы были и к видеоряду.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. За день до них несколько российских аристов отказались от выступлений в республике. Концерты отменили Леонид Агутин, Григорий Лепс, Александр Панайотов, группа «Кар-Мэн» и другие, передает телеканал 360. По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко. С того дня и до сих пор в республике проходят акции протеста.
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