Уральская футбольная команда, где нашли COVID, продолжит играть

«Синара» продолжит играть, несмотря на коронавирус в команде Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара», в основном составе которой обнаружили игроков с коронавирусом, не стал отменять предстоящие матчи. Сообщение об этом появилось в группе клуба во «ВКонтакте».

«По итогам предматчевого тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 были выявлены положительные результаты у некоторых игроков основного состава „Синары“. Добавим, что подтвержденными эти тесты считаются только после окончательной проверки в Роспотребнадзоре. Тем не менее, приняты все необходимые меры по изоляции заболевших», — говорится в сообщении клуба.

В МФК отметили, что игры второго тура Париматч-Чемпионата России «Синара» — «Норильский никель» отменяться не будут. Встречи без зрителей пройдут 19 и 20 сентября в спортивном комплексе «ВИЗ-Синара».

Ранее источник URA.RU в медицинских кругах сообщил, что коронавирусом оказалась заражена почти вся команда «Синара». Речь шла об 11 футболистах с положительным тестом на COVID-19. Представитель клуба на тот момент не смог сразу прокомментировать информацию, отметив, что сделает это позже.