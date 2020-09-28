28 сентября 2020

В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий Велопробег по новым барам Екатеринбурга, велосипед, пиво, пьянство
Общественник Султан Хамзаев заявляет, что производители пива нашли способ рассказывать о своем напитке Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Рекламу безалкогольного пива должны запретить в России. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — приводит RT текст письма Хамзаева к главе правительства РФ. Общественник считает, что, несмотря на антиалкогольную политику России, производители пива все равно находят способ рассказать о своих продуктах и бренде.

Ранее Хамзаев предлагал Минздраву ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Общественник тогда заявлял, что часть средств с реализации спиртного и табака следует направлять на развитие российской медицины, передает Vse42.ru.

Запрет на рекламу алкогольного пива в России действует с 1 сентября 2012 года. После этого уровень продаж напитка сократился почти на 25%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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