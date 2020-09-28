В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива

Рекламу безалкогольного пива должны запретить в России. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — приводит RT текст письма Хамзаева к главе правительства РФ. Общественник считает, что, несмотря на антиалкогольную политику России, производители пива все равно находят способ рассказать о своих продуктах и бренде.
Ранее Хамзаев предлагал Минздраву ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Общественник тогда заявлял, что часть средств с реализации спиртного и табака следует направлять на развитие российской медицины, передает Vse42.ru.
Запрет на рекламу алкогольного пива в России действует с 1 сентября 2012 года. После этого уровень продаж напитка сократился почти на 25%.
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