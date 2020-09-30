Пермского депутата обвинили в попытке захвата власти

Действия депутата попросили проверить следственные органы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата думы Александровска (Пермский край) Дмитрия Мельчакова обвинили в попытке захвата власти в муниципалитете. Сведения содержатся в открытом письме председателя думы Марины Зиминой, адресованном муниципальным депутатам. В нем, в частности, указано, что Мельчаков пытался запугать одного из кандидатов на кресло мэра.

«Попытки запугивания одного из кандидатов, осуществленные депутатом Мельчаковым Д. В., являются попыткой самовольного захвата власти на территории АМО (Александровского муниципального округа — прим.ред.), о чем мною написаны заявления в следственный комитет и прокуратуру г. Александровска и Пермского края», — указала Зимина.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что речь идет о руководителе МУП «Теплоэнергетика», экс-главе Александровска Владимире Хомякове. URA.RU писало, что он прошел в финал конкурса по избранию главы округа. Якобы, именно на него пытался оказать давление депутат Мельчаков, как именно — источник не пояснил.

Получить комментарий Зиминой и Хомякова не удалось — они не ответили на звонок корреспондента агентства. URA.RU писало, что Мельчаков уже оказывался в центре скандала. В 2016 году, будучи главой администрации Всеволодо-Вильвы, он стал фигурантом уголовного дела. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий за незаконную вырубку леса. Спустя два года Мельчаков, лишенный полномочий главы, отказался покидать свой пост. Местным властям пришлось прибегнуть к помощи полиции.

Александровский округ, после преобразования муниципалитета, почти год остается без руководителя. Сейчас борьбу за кресло главы ведут два кандидата: помимо Хомякова, это депутат думы Александровского округа Ольга Лаврова.