В Прикамье бывшего главу администрации выгнали из кабинета полицейские

Дмитрий Мельчаков был лишен поста главы администрации Всеволодо-Вильвы Александровского района в феврале 2018 года решением местной Думы. Чиновник, считающий это решение незаконным, всё-равно пришел на работу, но был выведен оттуда полицией.
На должность главы поселения во Всеволодо-Вильвы председатель отделения Александровского района краевой организации ветеранов Афганистана Дмитрий Мельчаков заступил в декабре 2013 года, после заключения контракта на пять лет и утверждения в местной Думе. За время управления чиновник не раз попадал в скандальные истории. Так, в 2016 году Дмитрий Мельчаков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий за вырубку леса вокруг свалки. По словам Мельчакова, он хотел тогда создать противопожарную полосу, но подрядчик вырубил деревья в другом месте. Из-за уголовного дела Мельчаков объявлял голодовку. Впрочем, уголовное дело было прекращено по амнистии.
Возбуждение уголовного дела против себя «афганец» называет происками политических оппонентов. Последним их действием, по словам Мельчакова, стало лишение его должности главы администрации Всеволодо-Вильвы. В феврале 2018 года поселковые депутаты изменили устав и сократили должность руководителя администрации, оставив только пост главы поселения. С этим решением парламентариев Дмитрий Мельчаков категорически не согласен и в настоящее время требует его отмены в суде. Предварительное заседание по иску Мельчакова состоялось 17 апреля в Александровском городском суде.
Еще одним ответчиком в суде по делу Мельчакова, по всей видимости, станет местная полиция. Утром 27 марта чиновник пришел в администрацию и занял свой рабочий кабинет. Но вскоре там появилась новый руководитель Всеволодо-Вильвы Татьяна Бутенко. Между ними произошла ссора из-за кабинета, после чего оба вызвали полицию. Под конвоем полицейских Мельчаков был буквально вытолкнут из здания местной администрации. Об этом он сразу сообщил в прокуратуру и ждет результатов проверки надзорного ведомства по этому поводу.