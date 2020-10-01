Россиянам с депрессией предложили дать оплачиваемые выходные

Россиянам, страдающим депрессией, предложили давать оплачиваемые выходные. С инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Кобилев.
«Прошу вас проанализировать возможность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, прошедших соответствующий курс лечения и имеющих больничный лист (заключение врача-психотерапевта) с подтвержденным диагнозом „депрессивное (и/или тревожное) расстройство“, в целях увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации», — приводит слова депутатского запроса
Депутат отметил, что ежегодно с симптомами депрессивных расстройств сталкиваются 615 млн человек по всему миру. При этом психическое расстройство — одна из главных причин падения работоспособности современных людей людей. По информации Кобилева, России косвенный ущерб вследствие психических заболеваний эквивалентен 1% ВВП. «Экономические потери начинаются уже с появлением у сотрудников первых признаков психических расстройств; как следствие, снижается производительность труда, повышается количество взятых обманом больничных и прогулов, возрастает риск злоупотребления алкоголем», — подчеркнул депутат.
Ранее психотерапевт Павел Пономарев заявил URA.RU, что усталость от неопределенности вокруг коронавируса, может привести к затяжной депрессии. По его словам, раздражение, возникающее в этом состоянии, в конечном итоге, скажется на отношениях внутри семьи — будут нарастать и усугубляться хронические конфликты.
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