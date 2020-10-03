Доходы россиян будут падать еще семь лет

Рубль продолжает дешеветь по отношению к мировым валютам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доходы россиян будут падать в течение пяти-семи лет. Таким прогнозом с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«Наша экономика крайне зависима от нефти и газа. Учитывая цены, поток валюты в страну будет примерно на 25% меньше, чем был в 2013 году. Из-за этого доходы населения ближайшие пять-семь лет будут стагнировать. Каждый год снижение будет 1-2%, может быть, в какие-то года доходы просто не будут расти», — рассказал URA.RU Калугин.

В условиях кризиса, накрывшего Россию, экономист не рекомендует открывать собственный малый бизнес. «Обычно малый бизнес направлен на удовлетворение конечного спроса. Так как доходы населения будут только сокращаться, открывать свое дело рискованно. Если вы становитесь бизнесменом в таких условиях, то неизбежно достаете кусок хлеба из чужого рта», — отметил эксперт.

Выиграть от обвала рубля и кризиса смогут только крупные отечественные производители, так как потребители предпочтут их импортным аналогам, считает Калугин. «Когда дорожает валюта, выигрывают те, кто удовлетворяет потребности людей внутри страны. Человеку становится выгоднее купить машину Lada, чем Kia, поэтому в плюсе, например, АвтоВАЗ. То же самое и с другими игроками, которые создают что-либо для внутреннего рынка», — заключил экономист.

Ранее курс рубля продолжил обвал по отношению к доллару и евро, пишет RNS . 3 октября американская валюта стоит 78,09 рублей, европейская торгуется на отметке в 91,58 рублей. Цены на нефть также продолжают снижение — баррель топлива Brent стоит 39,19 долларов, нефть WTI торгуется на отметке в 36,97 долларов за бочку.