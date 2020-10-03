В Москве модному клубу грозит закрытие из-за коронавируса

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ночная жизнь клубов и баров. «Шалом Шанхай» и «Мизантроп». Екатеринбург, вечеринка, диджей, клуб
Gipsy может быть закрыт на 90 дней Фото: Дарья Попова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве ночному клубу Gipsy грозит закрытие на 90 дней из-за нарушений мер профилактики коронавируса. В противном случае, заведению придется заплатить штраф в размере до полумиллиона рублей, сообщил оперштаб Москвы по борьбе с ковидом.

«Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy: не соблюдалось социальное дистанцирование, не проводилась дезинфекция помещений, поверхностей и воздуха», — сообщил оперштаб в своем канале в Telegram. Главный специалист-эксперт московского управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев сообщил, что ведомство продолжит проверки мест массового скопления людей.

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировали 9 859 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил ранее НСН. Это самые высокие цифры по распространению ковида в стране с 15 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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