В Армении по подозрению в шпионаже задержали иностранцев

В Армении задержаны иностранные граждане, которых подозревают в шпионаже. Об этом заявили в Службе национальной безопасности страны (СНБ).
«Благодаря результативной службе полиции Армении и бдительности граждан, по подозрению в шпионаже задержаны иностранные граждане», — цитирует пресс-службу СНБ ТАСС.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает «
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