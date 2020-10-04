В Армении по подозрению в шпионаже задержали иностранцев

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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, флаг армении, флаги
В Армении иностранцев подозревают в шпионаже Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении задержаны иностранные граждане, которых подозревают в шпионаже. Об этом заявили в Службе национальной безопасности страны (СНБ).

«Благодаря результативной службе полиции Армении и бдительности граждан, по подозрению в шпионаже задержаны иностранные граждане», — цитирует пресс-службу СНБ ТАСС.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает «Царьград». Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие, при котором он будет готов прекратить военное столкновение. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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