Из озера в Смоленской области достали тела ребенка и мужчины

Из Бозненского водохранилища в Смоленской области были извлечены тела 55-летнего мужчины и его семилетнего внука. С этой информацией выступило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Смоленской области.
«Сегодня ночью из Бозненского водохранилища в Вяземском районе спасателями извлечены тела мужчины и его семилетнего внука», — говорится в сообщении telegram-канала регионального СК. Там добавили, что они отправились на рыбалку, после чего перестали выходить на связь.
Вследствие трагедии Вяземским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. На телах не обнаружено видимых повреждений, назначены судебно-медицинские экспертизы. С начала года на водоемах региона зарегистрированы случаи утопления десяти человек, включая двоих детей.
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