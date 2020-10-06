Глава Сургута устроил разнос коммунальщикам за качество воды

Вадим Шувалов высказал претензии коммунальщикам по поводу грязной воды в Сургуте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов высказал претензии управляющим компаниям за качество воды в домах горожан. В мэрию с начала сентября поступило больше 500 жалоб от разгневанных жителей, после чего было принято решение провести экстренное совещание с коммунальщиками, передает корреспондент URA.RU.

«Судя по жалобам, граждан не устраивает качество воды. Но та вода, которую мы поставляем, соответствует всем необходимым стандартам. Мы проходим все соответствующие нормативы. У меня вопросы к управляющим компаниям, я считаю, что они не поддерживают оборудование в надлежащем состоянии и не реализуют те средства, которые им поступают. За некачественное предоставление услуг спрашивать и требовать нужно будет с них и надзорных органов», — заявил глава Сургута.

Шувалов поручил вице-мэру Николаю Кривцову разобраться с проблемными районами. Как добавляет мэр города, коммунальщики должны были провести промывку труб водопровода, однако из 1436 многоквартирных домов этого сделали только в 17.

Это не первый случай, когда власти Сургута публично критикуют управляющие компании, чьей работой недовольны жители. Ранее URA.RU писало, как досталось коммунальщикам за грязные улицы: на них массово жаловались жители Сургута, но после вмешательства мэрии город привели в порядок.