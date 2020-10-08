Главный аналитик свердловского заксобрания ушел в отставку

Сергей Литвиненко ушел в отставку после 6.5 лет работы в должности Facebook Сергея Литвиненко

Начальник информационно-аналитического управления заксобрания Свердловской области Сергей Литвиненко уволился по собственному желанию, сообщил собеседник URA.RU в региональном парламенте. Трудовые отношения с чиновником прекращены в начале октября.

«Да, я ушел в отставку», — подтвердил URA.RU информацию сам Литвиненко. Он не уточнил, где планирует продолжить карьеру.

Сергей Литвиненко в «нулевые» был самым влиятельным советником Алексея Воробьева, который в тот момент занимал пост председателя правительства Свердловской области. В 2007 году после утверждения в должности главы регионального правительства Виктора Кокшарова Литвиненко покинул пост. Работал в структурах УМГК и Группы Синара. В январе 2014 года он был назначен начальником информационно-аналитического отдела регионального парламента, сменив в должности Александра Маскутова.