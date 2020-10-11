Кудрин раскрыл, сколько денег нужно дать россиянам в пандемию

Алексей Кудрин считает, что объем господдержки населению и бизнесу во время пандемии мог бы быть выше на 2% ВВП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российское правительство могло мы увеличить общий уровень расходов федерального бюджета на ближайшие три года минимум на 0,5% ВВП или 500 млрд рублей. Таким мнением поделился глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Увеличил бы их [расходы бюджета] общий уровень хоть на полпроцента ВВП. Примерно на 500 миллиардов рублей дополнительно», — приводит слова Кудрина ТАСС. Глава Счетной Палаты отметил, что сейчас сложное для экономики время, но, подчеркнул он, у России есть накопленные денежные ресурсы.

Кроме того, процент поддержки населению и бизнесу в федеральном бюджете также мог быть выше, считает Кудрин. «Процент поддержки у нас составил около 3,9% ВВП, включая гарантии и налоговые льготы. Думаю, могли бы иметь выше процента на полтора-два ВВП. Справились бы без особых сложностей», — сказал он.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что из-за пандемии и падения цен на нефть Россия оказалась в трудном положении, пишет «Утро.ру». Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетами для федерального бюджета на 2021—2023 годы станут исполнение социальных обязательств и развитие страны, передает агентство Nation News.