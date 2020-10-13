13 октября 2020

В Екатеринбурге покончил с собой лейтенант Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащего нашли мертвым на посту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге покончил с собой 30-летний лейтенант, проходивший службу в 19-м военном городке, в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом URA.RU сообщили источники в военных структурах. Подразделение, где служил лейтенант, относится к структурами Росгвардии.

Известно, что офицер заступил на дежурство 13 октября. На следующее утро его нашли мертвым, рядом находился пистолет.

В управлении Росгвардии по Уральскому округу подтвердили факт ЧП. «По данному факту проводится проверка. Выясняются все подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие офицера к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказана помощь», — сообщили агентству в пресс-службе округа Росгвардии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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