В Екатеринбурге покончил с собой лейтенант Росгвардии

Военнослужащего нашли мертвым на посту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге покончил с собой 30-летний лейтенант, проходивший службу в 19-м военном городке, в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом URA.RU сообщили источники в военных структурах. Подразделение, где служил лейтенант, относится к структурами Росгвардии.

Известно, что офицер заступил на дежурство 13 октября. На следующее утро его нашли мертвым, рядом находился пистолет.

В управлении Росгвардии по Уральскому округу подтвердили факт ЧП. «По данному факту проводится проверка. Выясняются все подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие офицера к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказана помощь», — сообщили агентству в пресс-службе округа Росгвардии.