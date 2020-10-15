Дефицит водителей в Екатеринбурге срывает борьбу с коронавирусом

Из-за нехватки водителей автобусов власти не могут исполнить указ губернатора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При исполнении поручения губернатора Евгения Куйвашева, который распорядился увеличить количество автобусов и троллейбусов на дорогах для борьбы с распространением COVID-19, власти Екатеринбурга столкнулись с проблемой. Как рассказал источник URA.RU в городской администрации, в ЕМУП «Гортранс» обострился дефицит водителей.

«Чтобы исполнить поручение губернатора, нужны, во-первых, единицы транспорта (мы их не прячем, все, что есть, ездит), во-вторых, водители. Но если первая проблема сейчас решается покупкой новых автобусов, то со второй — все сложнее. Из-за низких зарплат люди увольняются, резерва нет. Поэтому никакого увеличения единиц транспорта, по сути, не произошло», — поделился инсайдер в городских структурах власти. По его словам, недобор водителей в ЕМУП «Гортранс» составляет порядка 30% от нормы.

По словам другого источника агентства, директор ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев пытался решить эту проблему. «Он обратился с просьбой выделить дополнительные средства на повышение зарплат, чтобы остановить утечку кадров. Но ему было отказано — все сейчас живут в режиме экономии», — рассказал инсайдер. Согласно списку вакансий, размещенному на сайте «Гортранса», в настоящий момент предприятию требуется 30 водителей автобусов (зарплата — 49,5 тысячи рублей в месяц). Директор МУПа Сергей Нугаев и начальник транспортного комитета мэрии Игорь Ощепков на момент публикации были недоступны для комментария, в пресс-службе администрации воздержались от комментария по теме.

Ранее Куйвашев поручил городским властям «мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах». По словам главы региона, это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей в транспорте в условиях пандемии коронавируса.