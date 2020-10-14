Свердловский губернатор придумал, как бороться с коронавирусом

Губернатор намерен сократить число пассажиров в транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор потребовал увеличить число общественного транспорта в Екатеринбурге в час пик. Об этом Евгений Куйвашев написал в Instagram, комментируя ситуацию с ростом числа больных COVID.

Глава региона признал, что хотя он попросил работодателей перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, людей в трамваях и автобусах меньше не стало. «В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учетом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах», — написал Куйвашев.

Снизить число пассажиров также позволит изменение графика у студентов и учеников техникумов, полагает Куйвашев. Он намерен обсудить изменение времени начала лекций с ректорами. «Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения», — уточнил Куйвашев.

Ранее губернатор в кулуарах анонсировал ужесточение карантина в случае, если ежедневно в регионе будет выявляться более 200 пациентов, однако позже изменил мнение. Таким образом, речи о повторном закрытии ТРЦ, кинотеатров и ресторанов не идет.