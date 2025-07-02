На трассе М-5 из Екатеринбурга до Челябинска ограничили движение

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Ремонтные работы проводятся уже второй день подряд
Ремонтные работы проводятся уже второй день подряд Фото:

На 188-190 километрах трассы М-5 перекрыли движение из-за ремонта дорог. Машины проезжают участок по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге М-5 км 188 — км 190 (Екатеринбург) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Челябинска. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — заявили дорожники.

Ранее на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом уже вводились ограничения движения. Из-за ремонтных работ 1 июля на 58-м километре полностью останавливали транспорт, а 24 июня на участке между Усть-Катавом и Кропачево действовало реверсивное движение из-за ремонта моста. Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

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На 188-190 километрах трассы М-5 перекрыли движение из-за ремонта дорог. Машины проезжают участок по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге М-5 км 188 — км 190 (Екатеринбург) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Челябинска. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — заявили дорожники. Ранее на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом уже вводились ограничения движения. Из-за ремонтных работ 1 июля на 58-м километре полностью останавливали транспорт, а 24 июня на участке между Усть-Катавом и Кропачево действовало реверсивное движение из-за ремонта моста. Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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