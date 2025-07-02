На трассе М-5 из Екатеринбурга до Челябинска ограничили движение

На 188-190 километрах трассы М-5 перекрыли движение из-за ремонта дорог. Машины проезжают участок по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге М-5 км 188 — км 190 (Екатеринбург) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Челябинска. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — заявили дорожники.
Ранее на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом уже вводились ограничения движения. Из-за ремонтных работ 1 июля на 58-м километре полностью останавливали транспорт, а 24 июня на участке между Усть-Катавом и Кропачево действовало реверсивное движение из-за ремонта моста. Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
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