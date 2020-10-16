ФПГ настаивают на существенном изменении тарифов для общественного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Претенденты на концессию ЕМУП «Гортранс» — московский «Трансмашхолдинг» и группа «Синара» — просят у мэрии повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией, представители компаний считают, что при нынешних расценках они не смогут получить прибыль от концессии.

Концессия предполагает, что «Гортранс» будет передан частной компании, которая вложится в развитие трамвайного, троллейбусного и автобусного парков, а взамен получит возможность собирать плату за проезд. В начале сентября мэрия Екатеринбурга рассказала, как изменятся тарифы после внедрения новой маршрутной сети и проведения концессии. Ожидается, что для автобусов, троллейбусов и трамваев цена вырастет с 28 до 32 рублей (с возможностью пересадки в течение 90 минут). Кроме того, власти планируют ввести единый проездной на все виды транспорта за 1,5 тысячи рублей.

«„Синару“ и „Трансмашхолдинг“ такой план не устраивает. Учитывая, что они должны будут вложиться в обновление подвижного состава и обеспечить определенную регулярность движения транспорта, их вливания могут не окупиться. Поэтому они просят тарифы поднять, иначе концессия будет поставлена под вопрос. Переговоры продолжаются», — поделился инсайдер в областных структурах власти. В «Трансмашхолдинге» отказались от комментариев по теме. В пресс-службе ГК «Синара» обещали дать ответ на вопрос агентства позднее.

Ранее URA.RU писало, что сделка по передаче «Гортранса» в частные руки на 20 лет откладывается как минимум до марта. Власти Екатеринбурга ждут выделения средств на проведение концессии из областного и федерального бюджетов: свои денег на то, чтобы ежегодно возмещать бизнесу расходы на содержание предприятия, у города сейчас нет.