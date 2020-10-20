Свердловская статистика COVID подтверждает страшный прогноз

Число заболевших продолжает расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. 21 октября зарегистрировано 255 новых заболевших, сообщили в региональном оперштабе. Это подтверждает прогноз вирусологов о неуклонном росте числа заболевших до середины декабря.

«Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 579 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 718. За сутки выписано 339 человек, общее число выписанных достигло 25 528. С начала пандемии заболело 33 425 свердловчан.

Ранее URA.RU сообщало, что по математической модели Центра мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА) общее количество заболевших коронавирусом в России увеличится в три раза, а жертвами инфекции станут более 50 тысяч человек. Согласно приведенной центром модели, суточный пик количества заболевших будет достигнут 16 декабря этого года и составит около 24 тысяч человек.