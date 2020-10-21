Офицера ФСБ командируют в свердловский вуз со спецзаданием

Бывший пресс-секретарь свердловского управления ФСБ Анна Ластовецкая переходит на работу в Уральский государственный горный университет (УГГУ), сообщил источник URA.RU в университетской среде. По словам собеседника агентства в УФСБ, в УГГУ Ластовецкая будет курировать одно из направлений профилактики экстремизма.
«Соответствующие документы — о переходе Анны Владимировны на новое место — находятся на согласовании. В ближайшее время их должны подписать», — поделился инсайдер. Сама Ластовецкая не стала отвечать на вопрос корреспондента, предложив обратиться в пресс-службу. Представитель УФСБ на момент публикации не ответил на звонок URA.RU. В самом вузе обещали предоставить комментарий позднее.
Ластовецкая отвечала в УФСБ за контакты СМИ с 2009 по 2014 годы. Шесть лет назад она покинула эту должность в звании майора и заняла кресло замначальника отдела кадров УФСБ.
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