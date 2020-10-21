21 октября 2020

Офицера ФСБ командируют в свердловский вуз со спецзаданием

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, ластовецкая анна
Предполагается, что Анна Ластовецкая будет отвечать за профилактику экстремизма в вузе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший пресс-секретарь свердловского управления ФСБ Анна Ластовецкая переходит на работу в Уральский государственный горный университет (УГГУ), сообщил источник URA.RU в университетской среде. По словам собеседника агентства в УФСБ, в УГГУ Ластовецкая будет курировать одно из направлений профилактики экстремизма.

«Соответствующие документы — о переходе Анны Владимировны на новое место — находятся на согласовании. В ближайшее время их должны подписать», — поделился инсайдер. Сама Ластовецкая не стала отвечать на вопрос корреспондента, предложив обратиться в пресс-службу. Представитель УФСБ на момент публикации не ответил на звонок URA.RU. В самом вузе обещали предоставить комментарий позднее.

Ластовецкая отвечала в УФСБ за контакты СМИ с 2009 по 2014 годы. Шесть лет назад она покинула эту должность в звании майора и заняла кресло замначальника отдела кадров УФСБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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