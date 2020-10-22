Вакцину от коронавируса в область привезут не раньше декабря
Срок поставки вакцины сдвинулся — чиновник из правительства области ушел в отставку — такси не планируют перевозить пациентов с коронавирусом — педагога уволили за нецензурные выражения в соцсети. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:
Стал известен срок поставки вакцины от COVID
- Новая партия вакцины от коронавируса поступит в регион лишь в начале декабря. Об этом 22 октября сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов.
Высокопоставленный чиновник ушел в отставку
- Первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства области Андрей Бобров ушел в отставку по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.
Такси будут использовать для перевозки медиков
- Автомобили такси Яндекс Go будут привлекать для перевозки челябинских медработников. В пресс-службе агрегатора также заявили, что они не смогут транспортировать больных коронавирусом.
Учительницу уволили из-за постов в соцсети
- В Златоусте уволили преподавателя из школы №9. Педагог выкладывала в соцсеть снятые в кабинете ролики, где нецензурно выражалась.
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