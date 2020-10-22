22 октября 2020
21 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 23 октября. Срок поставки вакцины от COVID сдвинулся, такси будет возить медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, вакцина, ампула, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация, ампулы с вакциной
Вакцину от коронавируса в область привезут не раньше декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Срок поставки вакцины сдвинулся — чиновник из правительства области ушел в отставку — такси не планируют перевозить пациентов с коронавирусом — педагога уволили за нецензурные выражения в соцсети. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Стал известен срок поставки вакцины от COVID

Высокопоставленный чиновник ушел в отставку

  • Первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства области Андрей Бобров ушел в отставку по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

Такси будут использовать для перевозки медиков

Учительницу уволили из-за постов в соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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