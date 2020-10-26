Спор мэрии Екатеринбурга с защитниками парков разберет МВД

Весной между властями и общественниками произошел конфликт из-за вырубки 47 деревьев в парке УрГУПС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга обратится в полицию с просьбой разобраться в законности вырубки 47 деревьев в парке возле Уральского госуниверситета путей сообщения (УрГУПС), которая весной привела к конфликту общественников с властями. Как сообщил источник URA.RU в городских структурах власти, это стало реакцией мэрии на представление свердловской прокуратуры в адрес главы города Александра Высокинского.

«На представление прокуратуры как-то нужно было реагировать. И администрация решила обратиться в МВД с просьбой проверить действия руководства вуза», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии обещали дать комментарий по теме позднее.

Вырубка деревьев в парке УрГУПС произошла в марте. Ее необходимость обосновали тем, что на этом участке должен появиться бассейн. В мае против вырубки начали протестовать активисты, включая участников сообщества «Парки и скверы» (ставшего известным благодаря политическим протестам в сквере у драмтеатра в мае 2019). Вместе с жителями близлежащих домов они высадили на участке 47 саженцев новых деревьев. Чиновники сочли действия общественников, которых они заподозрили в провокации, незаконными и пообещали направить соответствующие заявления в МВД и ФСБ.

Впоследствии транспортная прокуратура признала, что руководство УрГУПС вырубило эти деревья незаконно — без согласования с горадминистрацией и Росимуществом. А свердловская прокуратура в августе уличила «серый дом» в бездействии: мэрия не взыскала с вуза материальный ущерб, причиненный незаконными действиями в парке.