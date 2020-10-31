31 октября 2020

Власти РФ выделили 25 млрд на дополнительные выплаты медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Кабмин выделил деньги на «коронавирусные» выплаты медикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России выделит из резервного фонда больше 8,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Еще 16 млрд выплатят за выполнение особо важных работ.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8693903,7 тыс. рублей на предоставление <…> выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — приводит ТАСС выдержку из распоряжения кабмина.

Другим распоряжением, также опубликованным в субботу, власти выделят почти 16,1 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам за выполнение «особо важных работ» при оказании помощи COVID-положительным пациентам. Выплаты медикам, работающим с коронавирусной инфекцией, президент РФ Владимир Путин утвердил в апреле этого года. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч.

23 октября стало известно, что правительство РФ продлит федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом до конца 2021 года. Кроме того, после критики профсоюзов о несправедливом распределении денег, теперь отвечать за начисления врачам будет Минтруд и Минздрав.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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