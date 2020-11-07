Банк может заблокировать карту даже при пополнении счета мобильного телефона Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Банки могут заблокировать банковскую карту в случае частых денежных переводов, наличия какой-либо задолженности и даже при ведении бизнеса. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«К блокировке часто приводит сомнительная операция — к этим операциям может относиться даже банальный перевод с карты на карту», — сказал эксперт в разговоре с «Прайм». Рогачевский объяснил, что при блокировке карт банки руководствуются законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничеству терроризму».

Другой причиной приостановки действия карты может стать подозрительная активность, например, частые переводы или поступление платежей в короткий срок. Задолженность по штрафам, ЖКХ или алиментам тоже может стать поводом для блокировки. Помимо этого, банки могут заблокировать карту у нелегальных предпринимателей. «Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа „покупка чего-либо“, скорее всего, послужит причиной блокировки карты», — добавил Рогачевский.

При этом эксперт не исключает, что банки могут заблокировать карту по ошибке, например, при пополнении счета мобильного телефона. В таком случае следует позвонить в кредитное учреждение и объяснить происхождение перевода.

Ранее депутаты предложили Центробанку ввести для пенсионеров лимит в 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт, пишет RT. Но юрист объяснил, что это нарушает права человека.