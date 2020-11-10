Тюменский детский сад обвинили в денежных поборах с воспитателей

Администрацию ишимского детского сада «Елочка» обвинили в Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрацию МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 5 «Елочка» города Ишима (Тюменская область) обвинили в денежных поборах с воспитателей. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автору публикации уточнил, что собранные с сотрудников средства тратятся на оформление дошкольного учреждения.

«До каких пор в детском саду номер пять будут продолжаться поборы с воспитателей? Ежегодно на оформление детского сада собираются денежные средства», — заявил в своей публикации Дмитрий Васюков.

В комментариях к записи пользователи поддержали автора. «Да во всех садах так. Помню, у нас воспитатель просила родителей распечатывать на цветном принтере всякие „нужности“, которые они вешают на стену, а меняются эти „нужности“ очень часто. Не всегда и не у всех есть возможность делать распечатки на цветном принтере. И воспитатели шли и покупали цветные принтеры, так как заведующей нужно оформление только такое, и никак иначе », — заявила Карина Петрова. «Воспитатель идет в магазин и покупает на свои деньги, например, украшения для группы: картинки на окна в соответствие в праздниками и т. д. Про пятый детский сад не знаю, в другом — 100% так», — пояснила Наталья Антусенко.

В администрации дошкольного учреждения обвинения категорически отрицают. «Никаких поборов у нас нет. На оформление здания детского сада к праздникам и другим мероприятиям расходуются деньги из бюджета учреждения. На эти цели средства выделяются оттуда», — пояснила URA.RU заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 5 «Ёлочка» Любовь Марьясова. В областной департамент образования направлен письменный запрос.