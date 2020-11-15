Начальник военного института обвиняется в коррупции
Начальник военного вуза обвиняется в получении взятки — в Перми откроют кладбище — в колонии покончил с собой заключенный — в автоаварии погибли женщина и ребенок. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
Руководитель пермского военного вуза обвиняется в коррупции
- Начальник пермского военного института войск нацгвардии Владимир Купавский стал фигурантом уголовного дела по факту получения взятки и превышения должностных полномочий.
Кладбище «Восточное» начнет работать с 2021 года
- В Перми с 15 января 2021 года откроется кладбище «Восточное». Об этом говорится в постановлении мэра города Дмитрия Самойлова.
В соликамской колонии зэк покончил с собой
- В ИК №9 в Соликамске осужденный покончил с собой. По информации пресс-службы УФСИН, 13 ноября в колонии был обнаружен осужденный 1965 года рождения, совершивший акт суицида.
Женщина с ребенком погибли в автомобиле, утонувшем в реке
- В Перми мать с двумя маленькими детьми сорвались в машине с обрыва в реку. Женщина и один из детей погибли. Об этом происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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