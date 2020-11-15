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12 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 16 ноября. Руководитель военного вуза обвиняется в коррупции, в скандальной колонии погиб заключенный

© Служба новостей «URA.RU»
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, военные, офицеры
Начальник военного института обвиняется в коррупции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Начальник военного вуза обвиняется в получении взятки — в Перми откроют кладбище — в колонии покончил с собой заключенный — в автоаварии погибли женщина и ребенок. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Руководитель пермского военного вуза обвиняется в коррупции

Кладбище «Восточное» начнет работать с 2021 года

В соликамской колонии зэк покончил с собой

  • В ИК №9 в Соликамске осужденный покончил с собой. По информации пресс-службы УФСИН, 13 ноября в колонии был обнаружен осужденный 1965 года рождения, совершивший акт суицида.

Женщина с ребенком погибли в автомобиле, утонувшем в реке

  • В Перми мать с двумя маленькими детьми сорвались в машине с обрыва в реку. Женщина и один из детей погибли. Об этом происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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