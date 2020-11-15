Скорая помощь и больницы работают с перегрузкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 16 ноября — 340-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 251-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 23 102, выздоровели 16 150 и скончались 743 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 925 825 (+22 572) случаев заражения. Вылечились 1 439 985 (+14 456) пациентов — почти 75% от заболевших. Умерли 33 186 (+352) человек — 1,7% от заразившихся.

Инфекция не останавливается

К утру 15 ноября в регионе подтверждены 23 102 случая заражения COVID-19. В субботу заболели 209 южноуральцев, в воскресенье — еще 211. Рост заболеваемости не останавливается. Более того, 15 ноября впервые с начала пандемии причиной смерти всех семи инфицированных названа коронавирусная пневмония — без отсылок к сопутствующим заболеваниям. Все умершие — мужчины. Самому молодому из них было 53 года, самому возрастному — 84.

Карантин в Челябинской области продлен до конца года

Введенный с началом пандемии карантин по коронавирусу будет действовать до 27 декабря. Согласно распоряжению губернатора Алексея Текслера, это позволит еще шесть недель автоматически продлевать больничные для работающих пенсионеров старше 65 лет, действующий масочный режим и санкции за его нарушение.

От коронавируса умерли врач.

В Челябинской области от коронавируса умер 55-летний врач анестезиолог-реаниматолог Александр Трейгер, работавший на скорой помощи. Он стал 26 медиком, погибшим от COVID с начала пандемии.

…второй челябинский мэр

Мэр Вишневогорска (Челябинская область) Яков Гусев умер от коронавирусной инфекции. У него были хронические заболевания, COVID тоже протекал в тяжелой форме. В этом году Гусеву исполнилось бы 66 лет. Вишневогорск он возглавлял два срока подряд. Заболев коронавирусом в начале ноября, он отказался от мысли баллотироваться в третий раз. Гусев — второй действующий руководитель муниципалитета, ставший жертвой коронавируса. Ранее в Пластовском районе скончались заболевшие COVID глава Александр Неклюдов и его заместитель Галий Карамутдинов. Также новая инфекция погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко. Также среди переболевших COVID назвали известного в регионе строителя — гендиректора ККПДиСК Юрия Федорова.

…и известный спортсмен

Известный челябинский легкоатлет Николай Голубенков скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти близкие называют хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Николай Иванович сильно болел, за последний год почти не выходил из дома. В последнее время у него участились сильные приступы диабета. КТ показало 70% поражения легких, организм не выдержал», — уточнили URA.RU близкие известного спортсмена. Голубенков был советским легкоатлетом и педагогом, 13-кратным чемпионом России по легкой атлетике, работал доцентом кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ. Он подготовил 12 мастеров спорта СССР, чемпионов и призеров Советского Союза и Российской Федерации.

Контактных по COVID не успевают отслеживать

В Челябинской области не успевают вовремя изолировать контактных с больными коронавирусом из-за излишней бюрократии. При регистрации случая или подозрения на COVID больница должна по электронной почте направить информацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», где ведут реестр заболевших. Он присваивает номер каждому случаю и передает информацию в Роспотребнадзор. «Связаться с этим Центром невозможно, телефоны или заняты или не отвечают. Это нарушает принципиальную схему регистрации инфекционных заболеваний, когда медработник при подозрении на инфекцию в течение двух часов должен сообщать об этом по телефону, а в течение 12 часов направить письменно документ о каждом случае», — заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Челябинцы жалуются на подорожание лекарств от коронавируса

В Челябинской области сотрудники регионального УФАС проводят проверку резкого скачка цен на лекарства, используемые при лечении коронавируса. «Южноуральцы жалуются на рост стоимости парацетамола, цефтриаксона, ингавирина, линдинета, супракса, противовирусных препаратов и даже градусников. Часть этих лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством», — уточнили URA.RU в пресс-службе УФАС. Проверки ведутся в аптеках и оптовых складах.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

На этой неделе губернатор Алексей Текслер может ввести новые ограничения в Челябинской области из-за пандемии коронавируса. «Губернатор уже заявил, что пока ситуация позволяет новые решения по ограничениям не принимать, — напомнили URA.RU в пресс-службе главы региона. — Но как только станет ясно, что такие меры надо вводить, решения будут приняты». Среди ожидаемых мер дистанционное обучение для старших классов, а также студентов колледжей и вузов; ограничение заполняемости залов театров и кинотеатров; запрет ночной работы заведений общественной питания.