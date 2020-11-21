Китай ввел карантин на границе с Россией из-за коронавируса

Власти Китайской народной республики закрыли границы города Маньчжоули, граничащего с Забайкальским краем. В Маньчжоули выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«В городе введен запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты. Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей — 172 тыс. человек). Также временно приостановлено железнодорожное сообщение с городом», — сообщает ТАСС.
Помимо этого, Китай предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Он будет реализован с помощью QR-кода и основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса, отмечает «Национальная служба новостей» со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.
Всего в мире за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 564 тысячи 869 человек. Умерло 13 687 человек.
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