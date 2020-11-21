21 ноября 2020

Китай ввел карантин на границе с Россией из-за коронавируса

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Два случая заражения коронавирусом в Маньчжоули — городе на границе с Забайкальском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Китайской народной республики закрыли границы города Маньчжоули, граничащего с Забайкальским краем. В Маньчжоули выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«В городе введен запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты. Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей — 172 тыс. человек). Также временно приостановлено железнодорожное сообщение с городом», — сообщает ТАСС.

Помимо этого, Китай предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Он будет реализован с помощью QR-кода и основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса, отмечает «Национальная служба новостей» со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

Всего в мире за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 564 тысячи 869 человек. Умерло 13 687 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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