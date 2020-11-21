Перед массовой вакцинацией от коронавируса в России должны провести обследование населения на наличие антител Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 ноября, — 347-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 257-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 564 869, достигнув отметки в 58 466 559. Выздороветь удалось уже 40 357 622 пациентам (+349 596). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 377 905 человек (+13 687).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 12 438 366 американцев. Следом идут Индия (9 095 908), Бразилия (6 052 786) и Франция (2 127 051). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 2 064 748.

Вакцина и лекарство

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский, ссылаясь на исследования своих коллег, рассказал о препарате, который способен защитить человеческий организм от заражения. По его словам, эксперименты на клетках и тканях человека показали, что добавление белка ACE2 надежно нейтрализует SARS-CoV-2, мешая ему инфицировать клетки.

Под влиянием вакцины коронавирус может начать мутировать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Он отметил, что обычно это длительный процесс, поэтому к весне вакцинация еще не сможет спровоцировать что-то.

Перед массовой вакцинацией от COVID в России должны провести обследование населения на наличие антител. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. Она считает, что вакцинацию будет проще всего начать с маленьких регионов страны, так как в них большее количество россиян не будет иметь антител. К слову, разрабатываемая в США вакцина компании Moderna будет стоить для других стран от 25 до 37 долларов (от 1900 до 2800 рублей).

Ситуация в России

В России новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За последние сутки заболели 24 822 человека, 467 пациентов умерло. Тем не менее закрывать города на полный карантин не планируется. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, это не поможет справиться с распространением инфекции из-за большого числа бессимптомных носителей.

Эпидемиологическая обстановка может облегчиться весной, однако спрогнозировать точный срок окончания пандемии все же сложно. Главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков утверждает, что новогодние праздники не вызовут сильной вспышки заболеваемости. Свою позицию Тимаков аргументировал тем, что около 60% россиян уже были в контакте с заболевшими COVID, они выработали иммунитет или переболели бессимптомно. При легкой форме заболевания, как выяснили эксперты, улучшение наступает через несколько дней после появления первых симптомов. При тяжелом течении болезни выздоровление может наступить лишь через пару месяцев.

Массовая безработица стала главным риском последствий пандемии. Такое заявление на саммите G20 сделал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это может привести к росту бедности населения и социальной неустроенности. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, который предсказал мировой кризис в 2008 году и падение курса рубля в 2014 году, заявил, что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса власти России сократят расходы на здравоохранение в 2021 году. Кроме этого, продолжится падение уровня доходов населения.

Ситуация в мире

Мутировавший на норковых фермах в Дании COVID -19 приобрел два опасных свойства. Одно из них — возможность создавать больше суперраспространителей, другое — способность заражать людей, уже переболевших COVID-19. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

Негативным последствием пандемии коронавируса может стать вспышка кори. Ученые предполагают, что пропущенные в связи с распространением коронавируса, и связанными с этим ограничительными мерами, вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания. Эпидемия может вспыхнуть уже в следующем году.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 предложил ввести систему «кодов здоровья», основанную на результатов тестов на коронавирус. Он заверил, что Китай помнит об обещании помочь всем развивающимся странам в борьбе с коронавирусной инфекцией и приложит все усилия, чтобы сделать вакцину доступной для этих государств.