В ГУ МВД России по Пермскому краю ждут нового начальника Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

От нового начальника ГУ МВД России по Пермскому краю ждут серьезных изменений в части работы с личным составом. Об этом URA.RU рассказали источники из системы МВД. Там пояснили, что прежний начальник Михаил Давыдов был авторитарным руководителем.

«Хотелось бы, чтобы новый начальник не гнался за результатом, а позволял бы качественно выполнять работу», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что Давыдов якобы часто требовал сиюминутный результат, без погружения в проблему. «И там, где можно было бы наработать хорошее уголовное дело, приходилось составлять обычный административный протокол. А проблема-то не решалась», — поясняет инсайдер.

Другой собеседник агентства рассказал, что Давыдов мог потребовать решить какой-нибудь вопрос, вогнав исполнителя в стрессовое состояние. «Например, была задача — решить проблему с подростками. Чтобы они преступления перестали совершать. И результат нужен вчера», — говорит инсайдер.

Один из собеседников URA.RU отметил, что новый начальник получит уважение подчиненных, если станет с ними общаться не свысока. «Нельзя быть узколобым, надо шире на проблемы смотреть, и людей людьми считать. И, кстати, не только личный состав», — говорит инсайдер. Он добавляет, что неплохо было бы, если бы новый руководитель позволил больше заниматься оперативно-разыскной деятельностью, усилить превентивное направление, а не карательное. В пресс-службе ГУ МВД по региону комментировать отставку Давыдова отказались.

URA.RU рассказывало, что 25 ноября Давыдов ушел в отставку. Ожидается, что он займет должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России. Новым начальником пермского полицейского главка может стать начальник УМВД по Забайкалью Александр Щеглов.