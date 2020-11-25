Новому начальнику пермского ГУ МВД сдадут бывших чиновников

Источник: новому руководителю ГУ МВД по Пермскому краю передадут компромат на бывших чиновников Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Бывшие пермские мэры, министры и председатели дум могут оказаться фигурантами уголовных дел в связи со сменой начальника регионального полицейского главка. Об этом говорят источники URA.RU в политсреде региона. Они утверждают, что нового начальника не связывают никакие отношения с действующими и бывшими чиновниками, поэтому он может легко начать «работать по ним».

«Совсем не обязательно, что это будут уголовные дела в отношении бывших мэров или министров, которые ушли в период Махонина. Под раздачу может попасть окружение этих людей, а там как пойдет», — рассказал URA.RU инсайдер. Он допустил, что сейчас сотрудники краевой администрации начнут передавать силовикам некий компромат на экс-чиновников.

Другой собеседник URA.RU пояснил, что в первую очередь под ударом и пристальным вниманием силовиков могут оказаться те политики, которые смирились со своим уходом. «У нас некоторые особо строптивые главы и спикеры не хотят уходить добровольно, сопротивляются. Мирные политические методы на них уже не действуют», — пояснил инсайдер. При этом он не стал уточнять, каких мэров и спикеров он имеет ввиду.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не получен. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не комментируют информацию о смене руководителя.

Ожидается, что новым начальником ГУ МВД по региону станет начальник забайкальского УМВД Александр Щеглов. Прежний начальник пермского полицейского главка Михаил Давыдов 25 ноября ушел в отставку. Предполагается, что он продолжит службу в Москве в одном из подразделений МВД России.