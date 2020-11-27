27 ноября 2020
26 ноября 2020

Губернатор Махонин дал совет пермякам, оставшимся без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин считает, что после повышения квалификации пермяки смогут легче устроиться на работу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Жители Пермского края, которые остались без работы, могут проходить бесплатные обучающие программы и повышать квалификацию. Такой совет дал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Для тех, кто остался без работы, действует несколько бесплатных обучающих программ», — рассказал Махонин во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, после повышения квалификации пермяки смогут легче устроиться на работу.

Махонин подчеркнул, что в Чусовском городском округе работает швейная фабрика и тепличный комбинат, на которых недостаточно работников. Махонин посоветовал попробовал устроиться на одно из этих предприятий. Для тех, кто находится в декретном отпуске, есть много программ поддержки предпринимателей, рассказал Махонин. Один из таких проектов — «Мама-предприниматель».

Махонин подчеркнул, что с сентября 2020 года нашли работу 15 тысяч пермяков. Этот показатель говорит о положительной динамике трудоустройства в регионе, уверен он. Ранее сообщалось, что безработица из-за пандемии в России коронавируса коснулась таких отраслей, как строительство, здравоохранение, наука, финансовая и страховая деятельность. Также безработица коснулась магазинов, торгующих автомобилями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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