В одном из регионов РФ остановилось распространение коронавируса

В России обнаружено… случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ни одного нового случая заражения за сутки не было найдено на Чукотке. При этом общее число случаев заражения снизилось до 26 338 человек за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

«За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах», — сказано в telegram-канале оперштаба. За сутки скончались 368 человек. При этом выздоровели 17 247 человек.

Больше всего случаев заражений произошло в Москве, там 6511 больных. На втором месте по заболеваниям Санкт-Петербург, 3691 больной. Также 1064 случая заражений найдено в Московской области.

В регионах УрФО наибольшее число заболеваний найдено в Свердловской области, 381 человек. Также 300 заражений в Пермском крае. В Челябинской области заразились 276 человек. На четвертом и пятом месте по заболеваемости ХМАО (225 человек) и ЯНАО (194 человека). 160 заболевших за стуки в Тюменской области. Меньше всего заражений в Курганской области, 105 человек.

29 ноября в России было зафиксировано 26 683 новых больных коронавирусом. При этом уже выздоровевшие пациенты начали жаловаться на провалы в памяти и боли в ногах, которые нельзя снять, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, роспотребнадзор напомнил, что не стоит делать перед тестом на COVID-19, сообщает агентство Nation news.