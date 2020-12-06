Челябинцы в карантин устроили давку в очереди на новый каток

На новом катке в парке Терешковой ажиотаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинцы устроили давку у кассы нового катка в парке Терешковой. Очевидцы утверждают, что при этом не соблюдалась социальная дистанция, необходимая из-за карантина по коронавирусу. Вице-мэр Сергей Авдеев рассказал URA.RU, как городские власти намерены решить эту проблему.

«Сейчас мы решаем вопрос об оперативном внедрении электронной очереди. Уже с открытия катка 5 декабря билеты на него можно было купить на сайте Кассы.ру. Теперь мы решаем вопрос, чтобы на этом же сайте можно было забронировать и оплатить прокат коньков», — пояснил Авдеев. По словам вице-мэра, бесплатные сеансы с 10 до 16 также можно будет забронировать на сайте.

«Это нужно для того, чтобы за 1 сеанс, который длится полтора часа, там находилось одновременно не более 300 человек. К 10 декабря мы эту проблему решим. Каток оказался на редкость востребованным», — добавил URA.RU Авдеев.

«Количество людей в очереди составляло около 500 человек. На входе буквально давка, люди покупают билеты и переодеваются в маленькой кабинке, где даже развернуться невозможно», — пишут пользователи Instagram-страницы «Наш Челябинск».

Новый каток, который сразу стал пользоваться популярностью у горожан, был построен на средства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В открытии участвовал губернатор Алексей Текслер. Сразу после открытия ЧЭМК передал каток вместе с заливочными машинами на баланс муниципалитета.