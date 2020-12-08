Экс-главе депспорта ХМАО нашли новую работу

Сергей Артамонов может стать руководителем горнолыжного курорта Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Экс-главу департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергея Артамонова пригласили возглавить горнолыжный курорт «Чекерил», который находится в пригороде Ижевска. Информация об этом размещена в социальных сетях министерства спорта Удмуртии.

«Мы уверены, что именно такой специалист нужен для дальнейшего грамотного и успешного развития горнолыжного курорта. Поэтому в ближайшее время Сергей Иванович приступит к должности директора автономного учреждения Удмуртской Республики „Спортивный комплекс ‚Чекерил‘“», — говорится в паблике.

Сам Артамонов в разговоре с URA.RU подтвердил, что ему поступило такое предложение о продолжении карьеры. «Рассматриваю это предложение, все находится в процессе обсуждения», — прокомментировал экс-чиновник. Впрочем, он также заявил, что пока еще готов к обсуждению других вариантов трудоустройства, в том числе связанных с Югрой.

Ранее URA.RU сообщало, что Артамонов покинул пост главы депспорта в сентябре. Сейчас идет финальный этап отбора на эту должность. Среди претендентов — Софья Конух, которая сейчас исполняет обязанности руководителя этого департамента, и глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев.