На Челябинскую область обрушатся сильные снегопады

В середине декабря на Челябинск обрушится снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 14 декабря ожидается неделя снегопадов. Такой прогноз озвучили URA.RU синоптики сайта «Гисметео».

«С 14 по 20 декабря в челябинской области ожидаются сильные снегопады. За этот период может выпасть более 10 сантиметров снега», — уточнили URA.RU синоптики.

Дневные температуры воздуха до 20 декабря ожидаются в районе 5-10 градусов мороза, ночные не упадут ниже 13-15 градусов ниже нуля. Ветер слабый, 6-8 метров в секунду, давление прогнозируется выше средней отметки: 750-760 мм ртутного столба.

На 10 и 11 декабря челябинцев предупреждают о сильной магнитной буре. Геомагнитная активность составит 6-7 баллов из 10 возможных, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.