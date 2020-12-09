Встречал Алексея Текслера (слева) гендиректор ЧКПЗ Андрей Гартунг — сын депутата Госдумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 декабря побывал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ), передает корреспондент URA.RU. Одно из крупнейших предприятий областного центра принадлежит семье депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга.

Здесь производят поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса, штампованные колесные диски и спецтехнику — прицепы и полуприцепы-тяжеловозы.

Текслер посетил прессовый цех, где изготовляют оси для железнодорожных локомотивов и вагонов. Вторым пунктом программы стал цех механической обработки, работающий, в том числе, по программе импортозамещения. Здесь же производятся промышленные роботы.

В присутствии губернатора руководство ЧКПЗ подписало соглашение с германской компанией «Кука Раша». Оно предусматривает совместную деятельность в сфере робототехнических разработок с челябинским «Заводом роботов».

Текслер возглавляет региональную «Единую Россию», Гартунг является лидером эсеров. На выборах в Госдуму 2021 года обеим партиям им предстоит сойтись в борьбе за голоса избирателей.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU