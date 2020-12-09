Тайная статистика объясняет закрытие свердловской COVID-больницы

В больнице вернутся к плановому приему пациентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге один из корпусов городской клинической больницы, переоборудованной для приема больных коронавирусом, возвращается к работе по профилю. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID. При этом число заболевших в регионе близко к рекордному уровню (392 зараженных) при максимальном показателе в 399 случаев в сутки. Однако согласно закрытой статистике, в Екатеринбурге число заболевших снижается.

«Нейрохирургия ГКБ №40 возвращается к оказанию плановой помощи. К штатной работе корпус вернется после того, как все госпитализированные туда пациенты с коронавирусом и пневмониями будут выписаны, а после пройдет необходимая дезинфекция помещений», — уточнили в штабе. Здесь также напомнили, что ранее из списка временных инфекционных стационаров были исключены отделения детского центра «Бонум», центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и одного из отделений Областной наркологической больницы.

Замгубернатора Павел Креков ранее заявлял, что регион вышел на плато по числу заболевших коронавирусом. С начала эпидемии коронавирусом заболели 50 168 жителей региона.