В России работающих пенсионеров сменят пенсионеры-блогеры

Каждый пятый россиянин на пенсии намерен зарабатывать с помощью блога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 20% россиян после выхода на пенсию хотят зарабатывать при помощи личного блога. Такой вывод следует из исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и портала «Рамблер».

«41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% — на помощь взрослых детей. При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога», — приводит ТАСС слова гендиректора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого.

19% респондентов признались, что хотят делиться в блоге полезными советами, еще 17% — рассказывать о путешествиях и хобби. Описывать свои будни намерены 12%, вспоминать молодость — 8%, а 7% видят перспективу в рассуждениях о здоровье. Самыми популярными платформами для блога на пенсии россияне сочли YouTube (33%), TikTok (17%) и Instagram (17%).

Заведя блог на пенсии, 11% россиян не рассчитывают на заработок, а 24% сомневаются, что смогут монетизировать свое увлечение, но не откажутся от дохода. Еще столько же намерены заработать, а 41% собираются получать с блога существенные деньги. В опросе приняли участие почти 4,5 тысячи человек.